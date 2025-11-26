カブスの鈴木誠也外野手(31)が参加するイベント「SEIYA’S BATTING REPORT REAL!2025」(12月22日開催)の公式サイトが26日に更新され、同日12時より発売を予定していた同イベントのチケットについて、アクセス過多により購入できない事象が発生したとして謝罪した。同サイトで「本日12時より発売を予定しておりました「SEIYA’S BATTING REPORT REAL!2025」（以下、本イベント）につきまして、アクセス過多によりチケットのご購