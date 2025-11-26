＜新曲お披露目TOUR 2026＞は、2026年4月16日川崎CLUB CITTA’、4月18日仙台Rensaで開催され、両公演共にゲストバンドにMillington（US）、MAYSON’s PARTYの出演も決定。チケットオフィシャル先行もスタートし、12月7日までの申し込みとなっている。◾️＜HEY-SMITH「新曲お披露目TOUR 2026」＞2026年4月16日(木) 川崎CLUB CITTA’開場17:30 / 開演18:30w/ Millington(US) / MAYSON’s PARTY2026年4月18日(土) 仙台Ren