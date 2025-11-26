◇プロボクシング日本ウエルター級最強挑戦者決定戦皆川直輝《8回戦》浦嶋将之（2025年11月27日東京・後楽園ホール）日本ウエルター級最強挑戦者決定戦の前日計量が26日、都内で行われ、同級2位の皆川直輝（33＝平仲、5勝2KO4敗）は66・5キロ、同級1位の浦嶋将之（29＝角海老宝石）は66・3キロでともに一発クリアした。自身2度目の最強挑戦者決定戦に臨む皆川はバキバキの肉体を披露しガッツポーズ。「コンディションは