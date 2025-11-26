須田景凪の新曲「リベラ」が、2026年1月9日から放送される中島歩＆草川拓弥ダブル主演のドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』オープニングテーマに決定した。本ドラマは、熱狂的なファンを多く抱える『ベイビーわるきゅーれ』シリーズやスマッシュヒットとなった映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京が、昨年放送され話題を呼んだ『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメ