日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限3231(1437) 3月限20(20) TOPIX先物 12月限2264(1302) 3月限10(10) 日経225ミニ 12月限4310(4254)