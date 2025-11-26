日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 17303( 16036) 3月限 681( 381) TOPIX先物 12月限 27368( 24965) 3月限1269(69) 日経225ミニ 12月限217161(2171