MVPを受賞した阪神・佐藤輝＝26日、東京都内のホテル今季のプロ野球のタイトル獲得者らを表彰するNPBアワーズが26日、東京都内で開かれ、最優秀選手（MVP）にセ・リーグから阪神の佐藤輝明内野手、パ・リーグはソフトバンクのリバン・モイネロ投手がともに初選出を果たした。最優秀新人（新人王）に、セはヤクルトの荘司宏太投手、パはロッテの西川史礁外野手が選ばれた。佐藤輝は40本塁打、102打点で2冠に輝き、チームを2年ぶ