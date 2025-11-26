ゆずが2026年2⽉25⽇、ライブBlu-ray&DVD『LIVE FILMS 図鑑』を発売することが決定した。この発表にともなって。ジャケット写真や収録内容、公式SNSにてティザームービーが公開されたほか、予約受付がスタートした。同ライブ映像作品は、2024年10⽉から2025年3⽉まで約半年間にわたって開催されたアリーナツアー＜YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA＞より、地元公演であり最