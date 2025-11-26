木原官房長官は２６日の衆院内閣委員会で、内閣府と内閣官房の会議体が増えすぎているとして、整理を進めるよう政府内に指示したことを明らかにした。内閣官房によると、首相、官房長官がトップを務める内閣官房の会議体は２０１５年の３９から、現在は８８にまで増加している。木原氏としては、廃止を含めて組織の見直しを図り、重要課題への対応に注力できる体制を整えたい考えだ。木原氏は「本来の役割を発揮する観点で、