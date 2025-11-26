日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万8500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 316( 116) 三菱UFJeスマート60(60) ソシエテジェネラル証券16(16) 楽天証券12(12)