みんなで大家さんの主力商品「シリーズ成田」の造成工事現場＝8月、千葉県成田市不動産投資商品「みんなで大家さん」の主力商品「シリーズ成田」の分配金支払いが遅延している問題で、成田空港周辺の約4割の土地を所有する成田国際空港会社（NAA）が、事業者との賃貸借契約を11月末で打ち切る方針を固めたことが26日、関係者への取材で分かった。造成工事が予定通り進んでおらず、工事を遂行する能力が確認できないことなどが理