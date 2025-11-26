元ＡＫＢ４８でタレントの武藤十夢が２６日までに、自身のＳＮＳを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。インスタグラムで「３１歳になりました」と、２５日に誕生日を迎えたことを報告。「３１歳も楽しい１年にするぞ！！！いつも応援してくれて本当にありがとう」と続け、ストライプシャツにネクタイ、ジャケットを羽織った姿をアップした。誕生日の投稿に、タレントのアンミカから「とむちゃん、お誕生日おめでとう健