◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）日本ハムの伊藤大海投手が、沢村賞、最多勝、最多奪三振で表彰された。「自分の中で１５勝っていうのは超えていかなければいけない壁だと思って、そこを超えた上でもう１度受賞したいなと思います」。今季１４勝で届かなかった自身初の１５勝への思いを口にした。沢村賞は、球団では０７年のダルビッシュ以来