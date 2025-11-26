益城町の病院で、今年9月、入院中の女性患者に同意なくキスをしたとして不同意わいせつの疑いで10月に逮捕されていた病院の元看護師の30代男性について、熊本地検は、11月17日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由について熊本地検は「刑事訴訟法により明らかにできない」としています。