女優高田夏帆（29）が、広島市の「ひろしま美術館」で開催される特別展「白の魔法−モネ、大観も使った最強の色−」（12月13日〜26年3月22日）のアンバサダーに就任した。26日、同美術館の公式サイトで発表された。12月14日に、同特別展のイベントに出席するほか、プロモーション活動やSNSなどを通じて発信を行う。高田はカープファンとしても知られ、広島銀行のCMにも出演、SNSでも広島愛を発信している。フジテレビ系「小さい