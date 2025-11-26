歌舞伎俳優の坂東玉三郎（75）が26日、都内で銀座アスター100周年記念イベントに出席した。銀座の老舗中華料理店。33年間通っているといい「歌舞伎座が近いですし、銀座かいわいでの仕事が多いので、仕事の前に来たり帰りに寄ったり打ち合わせをしに来たり、お弁当もいただいている。今はお昼がお店のお休みの時間になるので、お弁当をテイクアウトしています」と店への愛を語った。さらに「会見の前にできたてのギョーザを食べて