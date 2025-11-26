名古屋拠点の男性アイドルグループ、BOYS AND MENの元リーダーで、俳優の水野勝（35）が26日放送のテレビ朝日系連続ドラマ「相棒24」（水曜午後9時）第7話にゲスト出演する。このほど取材に応じ、憧れの人気シリーズ出演を果たした思いや見どころを語った。特命係の杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）が、同じくゲスト出演する大西利空演じる若い男性を探す道中で遭遇する団体で動く村越亮二役。「子どもの頃から見ていたドラ