金沢21世紀美術館について休館中のにぎわい維持について考える検討会が開かれ、季節ごとに街なか全体で展示会場を巡回させる方向性が示されました。金沢市の街なかのにぎわいをけん引してきた、金沢21世紀美術館。大規模な改修のため、2027年5月から11か月間の全館休館を計画しています。その休館中のにぎわいをどうするのか？26日の検討会では、「金沢まちなか芸術祭」と題して、季節ごとに展示会場を巡回させる方向性が示されま