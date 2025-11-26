香港ジョッキークラブは26日、香港国際競走（12月14日、シャティン）の選出馬を発表した。JRA所属馬は香港スプリント（芝1200メートル）がサトノレーヴ（牡6＝堀）、ウインカーネリアン（牡8＝鹿戸）、香港マイル（芝1600メートル）はソウルラッシュ（牡7＝池江）、エンブロイダリー（牝3＝森一）、香港カップ（芝2000メートル）はベラジオオペラ（牡5＝上村）、ローシャムパーク（牡6＝田中博）、ロードデルレイ（牡5＝中内田