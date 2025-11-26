【ポイント】・天気は下り坂。西日本は一時、雷雨。北日本は雨風が強まる。・雨のあと、西日本の広範囲に再び黄砂。洗濯物や車の汚れなどに注意。・南風が強まるため、西日本は20度前後。【全国の天気】低気圧や前線が近づくため、西から天気は下り坂です。一時的に雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北日本や北陸は次第に風が強まり、荒れた天気になるおそれがあります。また、雨のあとは、西日本の広い範囲で、中国大陸からの