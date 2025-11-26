香港の高層マンションで火災が発生し、男女2人が意識不明となっているほか、警察には複数の人が取り残されているとの情報も寄せられています。香港メディアによりますと、日本時間26日午後4時ごろ、香港北部の高層マンションで火災が発生しました。現場の映像では、黒煙が立ち上る様子が確認できます。警察には、複数の人が建物内に閉じ込められているとの情報が寄せられているということです。また、男性1人と女性1人が重度のやけ