阪急・大阪梅田駅のリニューアル工事（イメージ）阪急電鉄は26日、2026年1月から大阪梅田駅（大阪市北区）のリニューアル工事を始めると発表した。梅田エリアの再開発に向け、改札口のバリアフリー化やゆとりのあるコンコースを設けて利便性を高める。終了は30年代後半になる見込みで、運行には影響がないという。来年1月から神戸線の列車停止位置を十三駅（大阪市淀川区）側に約14メートル移動させる工事を始める。宝塚線や京