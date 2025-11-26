台湾の頼清徳総統は、「中国が台湾侵攻に向け、軍事力の整備を加速させている」として、今後8年間でおよそ6兆2000億円を投入し、防衛力の強化をはかると発表しました。頼清徳総統は26日、会見で「中国は、2027年までに武力による台湾統一を実現することを目標に掲げ、台湾侵攻に向けた軍事力の整備を加速させている」と危機感を示しました。台湾頼清徳 総統「中華民国と中華人民共和国は、互いに隷属しない。台湾の主権の侵