日本相撲協会は２６日、大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇安青錦（２１）＝安治川＝の大関昇進を満場一致で決めた。ウクライナ出身初の大関は「謹んでお受けします。大関の名に恥じぬよう、またさらに上を目指して精進いたします。本日は誠にありがとうございます」と口上を述べた。平易ながら、横綱を目指す決意が込められた。２４日夜に師弟で決めた口上を、前日は猛練