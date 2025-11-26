セクハラ問題をめぐり辞職を表明した福井県知事が、一連の経緯を説明しました。福井県議会の全員協議会に出席した杉本知事は、複数の県職員に、セクハラにあたる不適切な内容のテキストメッセ―ジを送ったことを認め謝罪しました。福井県・杉本知事：相手を深く傷つけたことに極めて重く責任を感じている。県議会議員からは、「福井県の当面の混乱を非常に憂いている」「きのう知事は記者会見で、（メッセージは）ざっくばらんに楽