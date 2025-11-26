口コミで人気が広がり、一大ムーブメントとなっている今作の魅力は一体どんなところにあるのか？ その秘密を探るため、作り手3人による座談会を開催！ 今作を手がけたゲーム制作チーム墓場文庫のお二人と、集英社ゲームズの林真理さんのお話から、多くの人を夢中にさせた理由が見えました。これからやってみたいと思っている人はもちろん、すでにプレイし終えた人も必読です。お話を伺った方々林真理（まこと）集英社ゲームズのシ