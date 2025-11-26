焼肉チェーンの『焼肉きんぐ』は、12月10日から2026年2月下旬頃まで「北海道フェア」を開催する。ラムのタンとハツの食感を楽しめる「ラムホルモン味噌焼」や、北海道で有名なソラチのタレを使用した「北海道ソラチのタレ ラムジンギスカン」、「紅ずわいたっぷり 石焼かに飯」などが期間限定で登場する。〈「北海道フェア」商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆ラムホルモン味噌焼 539円◆北海道ソラチのタレ ラムジンギスカン