球界の顔とも言える存在感を示しているタティスJr.(C)Getty Images現地時間11月13日にサイドラー家が球団の売却も含め、球団オーナーとしての選択肢を検討すると発表したパドレス。総額3億ドル（約468億円）の負債を抱えているとされる西の名門の“お家騒動”の中、「球団の顔」とも言えるフェルナンド・タティスJr.の放出に向けた噂が小さくない話題となっている。【動画】タティスへの死球巡り“乱闘”…ロバーツ＆シルト監督