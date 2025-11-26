「特区民泊」が集中する大阪市。実態調査を開始です。特区民泊は、国が指定した「国家戦略特区」で、宿泊施設の不足を解消するために緩和された規制に沿って、開業・運営されている民泊です。大阪市には全国の９割以上にあたる約７０００の特区民泊が集中していて、市には昨年度、３９９件の騒音やごみなどの苦情が寄せられるなど課題を抱えています。市は１１月２６日、実態を把握するため、市内すべての特区民泊に苦情の