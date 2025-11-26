NPBエンタープライズは26日、来年3月に開催する「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に向けて行われる侍ジャパンの事前合宿および壮行試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026」の実施が決まったと発表した。なお、チケット販売概要や練習日程などの詳細は決まり次第発表となる。■ 事前合宿日程 : 2026年 2月14日（土）〜 2月24日（火）場所 : ひなたサンマリンスタジアム宮崎■ 壮行試合日程 : 2026年2月22日(日) 13 時試合開始