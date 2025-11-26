タイ南部で発生した大規模な洪水被害などによる犠牲者が33人に増えました。タイ政府は「非常事態宣言」を出し、被災地に軍を派遣して救助活動や医療支援を行っています。タイ南部ではここ数日の豪雨で、ソンクラー県を中心に広い範囲で大規模な洪水被害に見舞われています。タイ政府は26日、洪水や土砂崩れなどにより、死者が33人に増えたことを明らかにしました。ロイター通信によりますと、被災者は270万人に上るということです