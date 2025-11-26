今季のプロ野球で活躍した選手らを表彰する「ＮＰＢアワーズ」が２６日、東京都内で開かれ、最優秀選手（ＭＶＰ）に、セ・リーグは阪神の佐藤輝明内野手（２６）、パ・リーグはソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）がそれぞれ初めて選ばれた。ＭＶＰは、プロ野球担当記者が１〜３位の連記制で投票し、１位は５点、２位は３点、３位は１点で配分し、総得点で決まる。セは阪神勢が上位６人を占め、本塁打と打点の２冠に輝