「餃子の王将」を展開する会社の社長が射殺された事件で、殺人などの罪に問われた暴力団幹部の男の初公判が行われました。男は「決して犯人ではありません」と無罪を主張しました。起訴状などによりますと、特定危険指定暴力団「工藤会」系幹部の田中幸雄被告（59）は2013年12月早朝、京都市内の王将フードサービスの駐車場で、社長だった大東隆行さん（当時72）を銃で殺害した罪などに問われています。きょうの初公判で田中被告は