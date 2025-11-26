千葉県成田市の大規模開発などをめぐり、出資者への分配金などが遅延している不動産ファンド「みんなで大家さん」。開発予定地のおよそ4割を所有する成田国際空港会社が、今月末で土地の貸し付けを終了する方針であることがJNNの取材でわかりました。成田国際空港から直線距離でおよそ3キロ。当初の予定では…東京ドームおよそ10個分の敷地に、最新鋭の球体アリーナやショッピングモールなどを備える「ゲートウェイ成田」。新たな