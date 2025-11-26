花園行きを決めた母校に、スター選手がサプライズで激励しました。 【写真を見る】ラグビー 姫野和樹選手 花園行きを決めた母校でサプライズ “ジャッカル”学んだ部員は…｢教えてもらったことを生かして日本一に｣ 中部大学春日丘高校 愛知県にある中部大学春日丘高校にやってきたのは、ラグビー トヨタヴェルブリッツの姫野和樹選手。食品メーカー「明治」の企画で、運動部の生徒を対象に栄養学