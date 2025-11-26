熊本市の繁華街にあるビルへ侵入したとして、いずれも住所不定の16歳の女子高校生と15歳の少年が、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。 2人はともに家出中で、侵入した理由は「生活するため」でした。 2人は、熊本市中央区下通にあるビルに、正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。 今日（26日）午後、ビルの近くに住む人から「若い男女がビルで無断で生活しているようです」と110番通報がありました。 その後、2