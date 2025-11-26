【GiGO BLiX茅ヶ崎】 11月27日9時30分 オープン 住所：神奈川県茅ヶ崎市新栄町11－8「BLiX茅ヶ崎」3階 営業時間：9時～21時 GENDA GiGO Entertainmentは、神奈川県茅ケ崎市の大型複合商業施設「BLiX茅ヶ崎」の3階に「GiGO(ギーゴ) BLiX茅ヶ崎」を11月27日にグランドオープンする。 「GiGO BLiX茅ヶ崎」は、クレーンゲ