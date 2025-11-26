NCTのジョンウが、新曲『SUGAR』のステージを単独ファンミーティングで初公開する。【写真】「なんだこの天使は…」ジョンウのエモSHOTジョンウは11月28日、ソウル・オリンピック公園のチケットリンク・ライブアリーナ（ハンドボール競技場）で初の単独ファンミーティング「Golden Sugar Time」を開催する。また、ファンミーティングでは同日午後6時にリリースされる新曲『SUGAR』のステージを初披露する予定で、高い注目が集まっ