意外なほど力強い発進加速スムーズでトルクフル新しいe-C3を長くしたクロスオーバー、 e-C3 エアクロス。駆動用モーターの最高出力は112psで、最大トルクは12.6kg-mと、余力を想起させる数字ではない。それでも、バッテリーEVらしく出だしは意外なほど力強い。【画像】数10万円高くてもOK？e-C3 エアクロスサイズの近い電動SUVハイブリッド版も全162枚80km/hを超えると勢いは鈍り、同クラスの競合モデルほど活発なわけで