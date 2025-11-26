◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）両リーグの最優秀選手が発表され、パ・リーグはソフトバンクのリバン・モイネロ投手が初授賞した。今季は２４試合に先発して１２勝３敗。防御率は驚異の１・４６で、２年連続のタイトルに輝いた。母国キューバからビデオメッセージを寄せ「自分だけでなく、他の選手もいいプレーをしていた。その中で自分が選ば