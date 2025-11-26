阪神の伊原陵人投手が２６日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１６００万円から２０００万アップの３６００万円でサイン（金額は推定）した。ドラフト１位で入団した左腕は、先発に中継ぎとフル回転で２８試合に登板し、５勝７敗１ホールド、防御率２・２９をマーク。「こんなに１年間、ずっと１軍で投げられるとは思っていなかったので。正直、そこに関しては想像を超える部分もたくさんあった」とルー