◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）今季のプロ野球のタイトル獲得者などを表彰する「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２６日、東京都内のホテルで行われ、阪神・佐藤輝明内野手がセ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）を初受賞した。球団では２０２３年の村上頌樹以来。野手では２００５年の金本知憲