大井川鉄道は２６日、１２月２０日（土）から金谷・新金谷・川根温泉笹間渡間で、列車内でお料理弁当を楽しめる食堂車「ＴｒａｉｎＤｉｎｉｎｇオハシ」の運転を開始すると発表した。１１月に導入した１２系客車「オハ１２―３４５」にテーブルを設置し、特製弁当とともに、昭和の旅情が残るレトロ車両の雰囲気を味わうことができる。完全予約制で、土日祝日を中心に運転する。料金は一人１万９８００円（税込）で、予約