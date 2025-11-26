コスパに秀でた電動クロスオーバー最近のシトロエンは、よりお手頃な価格帯へシフトしている。この流れを牽引するのが、新しいC3。380mm長いクロスオーバー、C3 エアクロスも同様だ。先日はハイブリッド版をご紹介したが、今回はバッテリーEVのe-C3 エアクロスへ試乗してみたい。【画像】数10万円高くてもOK？e-C3 エアクロスサイズの近い電動SUVハイブリッド版も全163枚低価格化へ貢献するのが、ステランティス・グループ