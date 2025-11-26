30年前から体育の授業で社交ダンスを取り入れている山形県立谷地高校で26日、恒例の発表会が開かれ、お互いに手を取り合った生徒たちが練習した成果を披露しました。軽快なリズムでダンスするのは、県立谷地高校の3年生。谷地高校では30年前から、生涯スポーツにつなげてほしいと3年生の体育の授業で社交ダンスを取り入れています。プロのダンス講師によるお手本の後、生徒たちがこれまで7回の授業で練習してきたジルバ・チ