高市首相が就任後初の党首討論に臨みました。野党の党首と「日中関係」や「経済対策」などについて論戦が交わされました。午後3時から始まった、高市首相就任後初めての党首討論。まず、立憲民主党の野田代表が、台湾有事を巡る高市首相の発言をきっかけに悪化する「日中関係」について追及しました。（立憲民主党野田代表）「日米同盟はわが国の外交、安全保障の基軸だと思っています。最も大事な二国間関係ですが、日中関係も1