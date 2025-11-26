15歳以下のバスケットボール全国大会に出場する男女の代表チームが11月26日に四国放送を訪れ、大会での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは、バスケットボールのクラブチーム、ライジングス徳島の男子チームと女子チームのキャプテンら8人です。チームは、10月行われた県予選で男女ともに優勝し、全国大会への出場を決めました。男子チームは2024年、初の全国優勝を果たした