楽天が２６日、前米大リーグ・ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）の獲得を発表した。２年契約とみられる。発表を受け、前田がインスタグラムを更新。古巣カープへの思いを含め、長文でつづった。前田は「この度、イーグルスと契約させていただきました。今後、入団会見もありますのでここで多く書きすぎると話す事が無くなってしまうのであまり書けませんがＧＭの石井さんとお話させていただく中でとても嬉しくあり