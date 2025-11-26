NTTは、研究開発成果を公開する「NTT R&Dフォーラム2025」を、2025年11月19日〜26日（22日〜24日を除く）を、東京・三鷹のNTT武蔵野研究開発センタで開催した。今年の「NTT R&Dフォーラム2025」では、「IOWN Quantum Leap」をコンセプトに、IOWNに関する最新の取り組みのほか、生成AIや量子、サステナビリティ、モビリティ、ネットワーク、セキュリティ、宇宙、デジタルツイン、UI/UXの合計10カテゴリーにおいて、89種類の