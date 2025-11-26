イオン九州で現在販売されている「ペットと一緒に味わえるおせち」が愛犬、愛猫家の間で人気だ。「コミュニケーションフード」と呼ばれるこのおせち料理。ペットも人も安心して食べられる素材で作られており、愛犬、愛猫と飼い主が同じメニューで食卓を囲むことができる。【写真】愛犬、愛猫と飼い主が同じメニューで楽しめる「おせち」イオン九州が今年9月から本格的に販売しているのが、愛犬や愛猫と飼い主が一緒に年末年始を祝